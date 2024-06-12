أسعار الملابس الجاهزة تفسد فرحة العيد بالدقهلية

شكا مواطنى الدقهلية من الارتفاع الجنوني في اسعار ملابس العيد، وتأتي هذه الشكوى نتيجة الارتفاع المبالغ في اسعار الملابس في الاسواق، وذلك تزامنا مع إقتراب عيد الأضحى المبارك، وعبر الاهالي عن استيائهم من غلاء الأسعار وعجزهم عن شراء الملابس فى ظل هذا الإرتفاع الرهيب نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة للأسرة وتدنى الوضع المعيشي .

وأرجع أصحاب مصانع الملابس والتجار هذا الإرتفاع الجنونى إلى إن كافة مستلزمات الإنتاج يتم تسعيرها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، وهذا الأمر أدى لارتفاعات كبيرة في أسعار الأقمشة والخامات. وأضافوا، أنه من يناير 2023 وحتى الآن ارتفعت الأسعار بنسبة 200% كمستلزمات انتاج والتي تشكل 75% من التكلفة، ومن ثم ارتفعت أسعار المنتجات ما بين 150-175%.

وأوضحوا أن مستلزمات الإنتاج تشكل 75% من قيمة المنتج ونسبة 25% قيمة الأجور والأسعار التي ارتفعت من مطلع يناير 2023 حتى يناير العام الجاري بنسبة 150%.وتوقعوا توقف إنتاج عدد كبير المصانع الصغيرة .

محسن محمود تاجر ملابس جاهزة بمدينة المنصورة أكد للوفد أن هناك تراجع في حجم المبيعات تصل إلى 50%، مؤكد أن نسبة المبيعات وصل إلى 30% فقط، مما يعد خسارة فادحة لأصحاب المحلات هذا العام.

وارجع محمود سبب تراجع المبيعات إلى عدة عوامل من أهمها امتحانات المدارس والحالة الإقتصادية لمعظم الأسر ذات الدخل المحدود ، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الاستوك في المحل يعد خسارة لدى التاجر والمصنع نتيجة تغير الموديلات بشكل موسمي من حيث الألوان والتفاصيل. وأضاف إلى أنَّ حركة البيع والشراء في آخر أسبوع من شهر رمضان تشهد نشاطاً، حيث أن المستهلك يكون تركيزه في الأيام الأولى من شهر رمضان على الطعام

وأشار رمزى عبيد أحد أصحاب محلات تجارة الملابس الجاهزة بالمنصورة إن هناك اتجاها كبيرا في الوقت الحالي لدى عدد كبير من المحلات، في الاعتماد على المنتج المحلي والمواد المحلية اللازمة لصناعة الملابس، وأرجع ذلك إلى تشديد الإجراءات الاستيرادية، ما أسهم في تقليص الواردات. وأضاف عبيدأن هناك تأثيرا مباشرا لارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار الملابس الجاهزة، لاسيما المستوردة، وليس الدولار وحده هو المسؤول عن ارتفاع أسعار المنتجات، فهناك عوامل أخرى كثيرة، منها الطاقة ومنها أيضا ارتفاع تكلفة النقل، وزيادة الأجور .

وأوضح نبيل جلالة موظف أن أولويات المواطن محصورة بين توفير مصاريف المدارس والدروس والدروس الخصوصية والسلع الغذائية مما يقلل من رواج سوق الملابس الجاهزة والغالبية العظمى يذهبون للشراء من الأسواق الشعبية وتابع ولا أبالغ أذا قلت أن المواطن أصبح يعتبر الملابس الجاهزة من الكماليات.

وتنوه أسماء رمضان أن سبب عدم إقبال الناس على شراء ملابس العيد ، بسبب اعتقاد البعض أن الأسعار ستنخفض بعد انتهاء موسم العيد، خاصة أن الأسعار لم ترتفع في الملابس الجديدة فقط، بل ارتفعت حتى في ملابس البالة، مما جعل الإقبال ضئيل هذا الموسم. وتشير إلى أن سبب اتجاه الناس حاليًا إلى الشراء من محلات البالة هو انخفاض سعر الملابس بداخلها وجودتها المرتفعة مقارنة بملابس الجديدة.

وقال محمد طلعت لاأستطيع أن أضع نفسى في موقف حرج أمام أولادى فليس لهم ذنب فى جشع أصحاب المحلات ورفع الأسعار بهذ الشكل الجنونى فكل ما يريدونه هو إرتداء ملابس جديدة والإحتفال بالعيد ونحن لانريد إفساد فرحتهم.