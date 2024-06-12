توريد 391 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع ، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 391 ألف و 705 أطنان و 291 كيلو جراماً، من الأقماح منذ بدء الموسم، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة.

وذلك لإستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول، مشيراً ، إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام ، وشدد المحافظ ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية ، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً ، لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش ، على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون ، بالتعاون مع الوحدات المحلية ، ومباحث التموين ، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة ، إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة ، وتحرير محاضر للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي ، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم ، لافتاً ، إلى المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة ، فضلاً عن تذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين ، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة ، وحفاظاً على سلامة المحصول ، بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.