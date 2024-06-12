«بيت الزكاة» ينتهي من توزيع لحوم الصدقات في 10 محافظات جديدة

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المرحلة الثانية من توزيع لحوم الصدقات خلال العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 هـ، للعام الثاني على التوالي، في 10 محافظات جديدة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي أعلن بيت الزكاة والصدقات خلالها عن ذبح 1000 عجل بلدي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية في جميع المحافظات، وبخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية.

انتهاء المرحلة الثانية لقوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو 2024م انتهاء المرحلة الثانية لقوافل مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، لتوزيع 2 كيلو لحوم بلدية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد.

أوضح البيان أن المبادرة تستهدف توزيع 2 كيلو لحوم صدقات على ما يقارب من 250 ألف أسرة مستحقة من الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية، تصل إليهم قبل عيد الأضحى المبارك لإدخال السرور عليهم قبل العيد، وذلك وفقًا لقواعد بيانات دقيقة تم إعدادها للمستحقين والأولى بالرعاية، ولإفطار الصائمين من المستحقين في يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». [مسند أحمد].



أكد بيت الزكاة والصدقات أنه شكل لجة شرعية وبيطرية لاختيار العجول البلدية وفحصها؛ للتأكد من سلامتها قبل عملية الذبح، ومتابعتها خلال مراحل التعبئة والتغليف وصولًا للمستحقين، ومن المقرر أن ينتهي توزيع لحوم الصدقات على المستحقين السبت القادم، الذي يوافق يوم عرفة؛ لكي يتمكن الصائمون من تناولها في إفطار ذلك اليوم.