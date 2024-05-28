بيت الزكاة والصدقات ينتهي من المسح الشامل لقريتي الجنوب أول وثانٍ ببورسعيد

تنفيذًا للخطة التنموية لعام 2024م..

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقريتي الجنوب بقسم اول وقسم ثان وتوابعها الكاب وكربة عايد بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مايو 2024م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 28 من مايو 2024م، أن فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» كشف أن عدد السكان بالقريتين يتعدى 78478 فردًا ويصل عدد الأسر بالقريتين إلي 19687، ويتعدى عدد للأسر الفقيرة 6548 أسرة بنسبة تصل إلي 33%.

وأشار إلى أن 75% من الاسر التى تم بحثها تبين استحقاقها لأموال الزكاة والصدقات وسيتم إدراجها تحت برامج سند - دعم نقدي وستر وغطاء وصحة وغارمين وتيسير زواج اليتيمات الفقيرات والاسكان ووصلات المياه، وذلك في إطار خطة «بيت الزكاة والصدقات» التنموية التي تعمل على مناهضة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية لتلك الأُسَر.

أشار تقرير المسح الشامل إلى أن الحالات التي تم بحثها تم ادراج 50% منها ضمن برامج سند للإعانة الشهرية، و50% ضمن برامج ستر وغطاء، وتقديم الأجهزة الكهربائية وتيسير زواج الفقيرات غير القادرات.

«بيت الزكاة والصدقات» يوزع 2 كيلو لحوم على الأسر المستحقة في المحافظات

وكان أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» للعام الثاني على التوالي لتوزيع ٢ كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك حتى مغرب يوم عرفة، وذلك بعد نجاح تلك المبادرة العام الماضي وإطعام أعداد كبيرة من الأسر المستحقة في كافة المحافظات.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024، أنه سيوزع 2 كيلو لحوم بلدي لكل أسرة فقيرة من الأُسَر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكافة محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مبادرة صك الأضحية الذي أعلن عنها البيت؛ لتسهيل أداء شعيرة الأضحية على الراغبين في أدائها من مصر وخارجها.

توزيع اللحوم على الأسر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة

أشار البيان أن فريق «بيت الزكاة والصدقات» سيوزع اللحوم على الأُسَر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، ولإفطار الصائمين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»، [مسند أحمد].

أوضح البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج وغيرها، وذلك في إطار إنفاق أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.

بيت الزكاة: مسح شامل لـ 4 قرى أولى بالرعاية في أسوان والوادي الجديد

كشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024م، أن نسبة الفقر بقريتي العلاقي «وادى أم عشيرة» و«الحكمة» بمحافظة أسوان تصل إلى 88.2% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 476 أسرة، بينها 390 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 2187 فردًا، بينهم 1789 يعانون الفقر.

فيما أوضح البيان أن نسبة الفقر بقريتي بئر 5 وبئر 3 بمحافظة الوادي الجديد تصل إلى 71% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 48 أسرة بينها 19 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 279 فردًا بينهم 195 يعانون الفقر.

يُعد فريق من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» حصرًا باحتياجات القرى للبدء في تنفيذ الخطة التنموية لعام 2024م، التي ستسهم بصورة كبيرة في تحديد الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات قاطني تلك القرى عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى غير القادرين.