طلاب ثانوية المنيا.. لا شكاوى من امتحان الإحصاء والإقتصاد

انتهى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، بشعبتيها الأدبية والعلمية ، امتحان الدور الأول، اليوم، في مادة الإحصاء، والإقتصاد بالمواد غير المضافة للمجموع، في اللجنة الثانية، بثاني أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2023،2024، بينما انتهى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التربية الوطنية.

حيث عبر الطلاب عن فرحتهم الغامرة ، بأسئلة إمتحان مادتي الإقتصاد والإحصاء والتي جاءت في متناول الطالب المتوسط ، وقالت ليلى ميهوب بلجنة امتحانات الثانوية بنات بمغاغة ، أن اسئلة امتحان مادتي الإحصاء والإقتصاد كان مناسب للطالب المتوسط

وعبر خالد عبد الحفيظ بلجان الثانوية بنين ببني مزار ، ان امتحان الإحصاء والإقتصاد كان سهلا وفي متناول غالبية الطلاب ، وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024؛ أول أمس، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي (708141) ألف طالب أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، الأربعاء 12 يونيو 2024 ، الإقتصاد والإحصاء ، يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024 ، السبت 22 يونيو 2024 ، إمتحان مادة اللغة العربية ، الثلاثاء 25 يونيو 2024 ، مادة اللغة الأجنبية الثانية ، 29 يونيو 2024 ، إمتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية ، الثلاثاء 2 يوليو 2024 ، إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، السبت 6 يوليو 2024 ، إمتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، الأربعاء 10 يوليو 2024 ، إمتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم ، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو 2024، إمتحان التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة ، الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، و الإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، السبت 20 يوليو 2024 ، إمتحان الديناميكا لشعبة علمي رياضة.