رئيس جامعة بنها يستقبل أسقف شبين القناطر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والوفد المرافق له ،لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان الأمين المساعد للجامعة للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورحب رئيس الجامعة بالأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والوفد المرافق له ، معبرا عن سعادته بالزيارة التي تعبر عن مدى عمق المحبة التي تجمع بين نسيج الأمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بالأمن والاستقرار والرخاء.

من جانبه ، عبر أعضاء أسقف شبين القناطر وتوابعها،عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع الشعب المصري.