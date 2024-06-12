وزيرة الهجرة تشارك في الاحتفال بعيد ميلاد ملك بريطانيا

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعالية الاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، والتي أقيمت بالسفارة البريطانية بالقاهرة، بحضور السادة وزراء المالية والزراعة والتموين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء الأجانب، ونخبة من المفكرين والسياسيين ورموز المجتمع، وأكثر من 2000 ضيف.

وقد أكدت السفيرة سها جندي أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية وثيقة، مشيرة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء الجالية المصرية المتميزة في المملكة، عمادها العلماء والأطباء والعديد من الشخصيات العظيمة التي تخدم البلدين والإنسانية، ويحظون باحترام كبير في المملكة المتحدة وكافة أقاليمها، وبشكل خاص في العاصمة لندن، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص أمنياتها بتمام الصحة والعافية لجلالة الملك تشارلز الثالث، والذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 76 بعد توليه هذا العام، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مستمرا بين مصر والمملكة المتحدة، كما شهدت السنوات الماضية زيادة في حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

من جانبه، أشاد السيد/ جاريث بايلي، السفير البريطاني لدى مصر، في كلمته خلال الحفل، بعمق علاقات التعاون التي تربط بين بلاده ومصر في شتى المجالات، وقال: "إن ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث يكن قدرًا كبيرًا من الحب لمصر وحضارتها".

وحرص السفير بايلي على التعبير عن مدى شغفه بمصر وحضارتها وثقافتها، لافتا إلى الراوبط القوية بين بلاده ومصر بما في ذلك ما يتعلق بالاستثمارات والشراكة الخضراء، وقال: "يشرفنا أن نحتفل الليلة بعيد ميلاد جلالة الملك السادس والسبعين، بعد مرور ثلاث سنوات على زيارته لمصر. إنه يحمل مودة عميقة لمصر، أنا فخور بأن أشهد العلاقة بين بلدينا تزدهر، سواء كان ذلك من خلال شراكتنا الخضراء أو علاقاتنا التجارية الواسعة. فاليوم ليس مجرد احتفال بجلالة الملك، بل أيضا بالعلاقة الخاصة التي تربط بلدينا والتي تعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة المتحدة".

أقيمت الاحتفالية تحت عنوان "حلم ليلة صيف" (من أشهر مسرحيات ويليام شكسبير)، وقد بدأت بعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة.

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