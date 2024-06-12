5 محاور بأجندة التخطيط الإستثماري بجامعة جنوب الوادي

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الذى عقدته اللجنة التنسيقية للتخطيط الاستثماري لجامعة جنوب الوادي.

وأشار رئيس الجامعة أن التخطيط الاستثمارى يعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجامعة لتحقيق أهدافها التنموية والاستراتيجية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه اللجنة، تمثل جسراً يربط بين الطموحات الأكاديمية والإدارية للجامعة وبين الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة ودورها الريادي في المجتمع.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه تم تقسيم محاور الدراسة الاستثمارية إلي خمس محاور رئيسه تضم مجمع البنوك ومجمع الخدمات الطلابيه ومجمع السكن الطلابي المتميز ومجمع التعليم الدولي ومجمع الخدمات الطبية .

رئيس الجامعة

حضر الاجتماع الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب والدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة.

والدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا و البحوث والدكتور علاء تاج الدين وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث وطروب طلبه الأمين العام المساعد وبعض القيادات الإداريه.

لجنة اختيار القيادات:

وفي سياق ذي صلة، ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر الجامعة بقنا بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محفوظ عبدالستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حماد مصطفى الاستاذ بكلية الحقوق جامعة اسيوط.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، إلى أن اللجنة استمعت للخطط التطويرية من المتقدمين لمنصب أمين عام الجامعة، ومديري عموم (الادارة الهندسية، ونظم المعلومات والتحول الرقمى والتخطيط الاستراتيجي، والحسابات والموازنة

وأضاف أن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة يتم وفقاً لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والقدرة علي الابتكار و تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير فيه جامعة جنوب الوادي.

بروتكول مع مصر للسياحة:

وفي سياق أخر ووافق مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، على تفعيل بروتوكول التعاون بين شركة مصر للسياحة فرع قنا وجامعة جنوب الوادي .

كما وافق المجلس على تحويل مقررات مرحلة الدراسات العليا الورقية الى مقررات الكترونية بجميع الكليات بقنا والغردقة وتكون متاحة للطلاب على منصة الجامعة الإلكترونية بدءاً من الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024/2025 .

كما وافق المجلس على القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من والى كليات الجامعة وضوابط قبول الطلاب المفصولين من الكليات والمعاهد العليا في احدى الكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه للعام الجامعي 2024/2025 .