منتجات مبتكرة تُعزز جودة الصناعة.. مناقشة مشروعات تخرج طلاب "تكنولوجيا التصنيع الغذائي" بالأقصر

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية، مناقشة مشروعات تخرج طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد الكلية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الجامعة وخارجها، وذلك إيمانًا من الجامعة بأهمية ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وإعداد الطلاب لسوق العمل بكفاءة عالية.

وشهدت المناقشات عرض مشروعات مبتكرة ومتنوعة شملت مجالات مختلفة من تكنولوجيا التصنيع الغذائي، حيث سعى الطلاب من خلالها إلى إيجاد حلول خلاقة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتطوير منتجات غذائية جديدة ذات قيمة غذائية عالية تلبي احتياجات المستهلكين، مع مراعاة سلامة الغذاء وجودته.

أثنت اللجنة على المشروعات المقدمة، مشيدين بمستوى المهارات والمعرفة التي اكتسبها الطلاب خلال دراستهم، والتي انعكست بوضوح على جودة مشروعاتهم، كما أكدوا على أهمية هذه المشروعات في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على العمل بشكل مستقل وضمن فرق العمل، بما يؤهلهم للنجاح والتميز في مسيرتهم المهنية.

وشملت مشروعات التخرج تطوير منتجات غذائية جديدة ذات قيمة غذائية عالية تلبي احتياجات المستهلكين، مثل: بدائل صحية للوجبات السريعة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية وقليلة السعرات الحرارية، منتجات غذائية وظيفية تُساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة، وأطعمة مُخصصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو أمراض محددة، منتجات غذائية مبتكرة تُحافظ على نكهة الطعام وقيمته الغذائية لفترة أطول. كما اهتمت بعض المشروعات بتطوير تقنيات التصنيع الغذائي لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، مع مراعاة سلامة الغذاء وجودته.

ضمت لجنة المناقشة كل من من: أ.د عبدالعزيز شيبه، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، ود. محمد عبدالفتاح، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، د. محمد محمود النحاس، مهندس وخبير زراعي.

كما ضمت لجنة الإشراف على المشروعات كل من: الدكتورة ميرال عبدالوهاب، والدكتور محمود حفوضه، والدكتور عمر السنوسي، المدرسين ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية.



