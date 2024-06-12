طلاب الثانوية العامة بالدقهلية يشكون من صعوبة امتحان الإقتصاد

تباينت آراء طلاب مرحلة الثانوية العامة بين صعوبة إمتحان الإقتصاد وسهولة امتحان مادة الإحصاء، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

أدى طلاب مرحلة الثانوية العامة اليوم إمتحان مادتى الإحصاء والإقتصاد فى إمتحانات نهاية العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي تستمر حتى 17 يوليو.

وقالت الطالبة رشا أيمن شعبة الأدبي أن إمتحان الإحصاء كان سهلا وأن أسئلة الإمتحان كانت فى مستوى الطالب المتوسط

ويرى الطالب وليد مصطفى شعبة علمى علوم إن إمتحان الإقتصاد كان طويلا والوقت غير كاف ولا يتناسب مع صعوبة الإمتحان منوها أن أغلب أسئلة الإمتحان كانت صعبة.

وفى نفس السياق قال الطالب محسن مختار شعبة علمى علوم إن إمتحان الإقتصاد كان أكبر من مستوى الطالب المتوسط .

وقال الطالب أحمد بلم علمى رياضة ان إمتحان الإقتصاد كان صعبًا جدًّا، وفي مستوى طالب في كلية التجارة مضيفا أن هناك أسئلة كانت غاية في الصعوبة.

وتحدثت الطالبة ضحى السيد وأكدت سهولة إمتحان الإحصاء وجاء من المنهج.

وأدي ٥٦ ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية .

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات بالدقهلية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية ، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع الإدارات التعليمية.

ووجهت مديرية التعليم بالدقهلية بتسليم الطلاب كراسات الإجابة قبل انطلاق اللجنة بدقائق، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته الشخصية قبل بدء زمن الإجابة وتسليمه كراسة الأسئلة، كما نبهت على تعويض الطلاب وقت إضافي الذين يتسلمون كراسات الأسئلة متأخرا.