تغيب أسر ضحايا سفاح التجمع عن حضور محاكمته

تغيبت أسر ضحايا سفاح التجمع، عن حضور أولى جلسات محاكمته بـ قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن جنسيًا قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن أثناء المعاشرة وارتكاب الجريمة.

ووصل منذ قليل سفاح التجمع إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمته بتهمة قتل 3 سيدات، ومعاشرتهن بعد الوفاة، وإلقاء جثثهن بالصحراء، وسط حراسة أمنية مشددة.

محاكمة سفاح التجمع

من جانبه كشف عصام الطباخ، دفاع سفاح التجمع، تفاصيل جديدة حول الواقعة، قبل ساعات من بداية جلسة محاكمة سفاح التجمع.

وقال دفاع سفاح التجمع، إن المتهم يدعى كريم محمد سليم، وإنه يعترض على لقب سفاح التجمع، وإن هذا اللقب إعلامي وليس له علاقة بالقانون.

وأضاف محامي سفاح التجمع أن أوراق القضية محاطة بسرية تامة، وإنه لم يطلع عليها حتى الآن، وإنما من المقرر أن يطلع عليها غدا قبل جلسة المحاكمة، مضيفا: عرفنا من أقاربه وأصدقائه في الخارج أنه حد محترم جدا وحد طيب جدا وذكي للغاية، وبيصلي، وماهر جدا في تخصصه وعنده طموح، والناس كلها مندهشة من اللي حصل.

وتنظر اليوم محكمة جنايات القطامية، المنعقدة في التجمع الخمس، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن بعد وفاتهن والمعروف إعلامياً بسفاح التجمع.

ومن المقرّر أن تستمع المحكمة، إلى طلبات الدفاع والتي تأتي في إطار الاطلاع على أوراق القضية تمهيدًا لنظر المحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، عن مفاجأة حول الأرقام التي تم نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول عدد ضحايا سفاح التجمع الشهير بـ سفاح النساء.

وكشفت النيابة العامة جرائم سفاح التجمع الثلاثة حيث قالت النيابة في بيان رسمي لها عن جرائم سفاح التجمع بأن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الـ 3 وقائع التي كشفتها التحقيقات.