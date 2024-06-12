محافظ القليوبية ورئيس جهاز تطوير القاهرة يتفقدان ممشى النيل بمدينة بنها

إستقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اللواء المهندس مدحت عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية لتفقد ممشى النيل بمدينة بنها بعد الانتهاء من تطويره تمهيدا لافتتاحه قريباً أمام المواطنين كمتنزه جديد يضاف للمتنزهات التي قامت المحافظة بتطويرها خلال الفترة الماضية .

وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معدية بطا بداية المرحلة (ج) حيث تم الانتهاء من تطوير المدخل بالكامل وعمل رامبات للمطالع والمنازل، بالإضافة إلى تجليد الحوائط بالرخام والأرضيات بالإنترلوك وعمل مظلات للمواطنين أماكن انتظار بشكل حضاري .

كما تم الانتهاء من الكورنيش المرحلة (ج) بالكامل والانتهاء من أعمال الزراعة والتشجير وأعمدة الإنارة وتركيب كشافات الليد وتركيب البرجولات والأكشاك وغيرها من المكونات التي أضفت على الممشى لمسة جمالية مميزة .

وجدير بالذكر أن الممشى يتم تنفيذه من قِبَل المحافظة ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، والذي يبلُغ طوله ٦٥٠م بداية من أمام مجلس مدينة بنها إنتهاءً بنادي الشرطة، ويأتي تنفيذ المشروع على غرار المرحلة الأولى والثانية (أ،ب)، وتم إنشاء الممشى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وتزويده بإستراحات للمواطنين للإستمتاع برؤية النيل، فضلاً عن إقامة وتنفيذ بعض المشروعات لتوفير فرص عمل جادة للشباب،

وأعرب المحافظ عن سعادته بنجاح أعمال التطوير، مؤكداً على التزام المحافظة بتطوير جميع المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشاد رئيس الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالجهود التي بذلتها المحافظة لإنجاز هذا المشروع المهم، مؤكداً على استمرار التعاون بين الجهاز والمحافظة لتطوير المزيد من المشاريع التي تخدم أهالي القليوبية .

وتجدر الإشارة إلى أن ممشى النيل بمدينة بنها يعتبر من أهم الواجهات السياحية في المحافظة، حيث يطل على نهر النيل ويضم العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أنه يعد مكانًا مميزاً للمشي والتنزه والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

جاءت الجولة بحضور كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها و إسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة .