الدفاع الروسية تعلن تنفيذ مناورات للقوات النووية غير الاستراتيجية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تنفيذ مناورات للقوات النووية غير الاستراتيجية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من التدريبات التي تقوم بها التشكيلات العسكرية في مقاطعة لينيجراد.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية - أنه "كجزء من المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية، نظم أفراد التشكيل الصاروخي لمنطقة لينينجراد العسكرية مهام التدريب القتالي لإمداد القوات التدريبية الخاصة بالذخيرة والصواريخ المرتبطة بنظام الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم وتجهيزها".

وأضاف البيان أن "المركبات العسكرية تمركزت في مناطق محددة وعملت على التحضير لإطلاق الصواريخ"، مضيفة أن "أفراد الطاقم شاركوا في التدريبات من خلال تجهيز صواريخ (كروز) المجهزة برؤوس حربية خاصة".

في وقت سابق، وفي إطار المرحلة الأولى من التمرين، نفذ أفراد التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية مهام الحصول على على الذخيرة الخاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر"، وتجهيز مركبات الإطلاق بها والتقدم سراً إلى منطقة الموقع المحددة استعدادًا لإطلاق الصواريخ.

وتدرَّب أفراد وحدات الطيران التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، المشاركة في التمرين، على تجهيز أسلحة الطيران برؤوس حربية خاصة للتدريب، بما في ذلك صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطيران إلى مناطق محددة.

القوات الجوية الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية في مقاطعتي بولتافا ودنيبروبتروفسك

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف "سيرجي ليبيديف"، اليوم الأربعاء أن القوات الجوية الروسية استهدفت عدة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وبولتافا، وقال "إن الضربات الروسية استهدفت منطقة نوفوموسكوفسك، الواقعة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا، حيث تم تدمير مصنع للأنابيب، يتم إصلاح المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بداخله".

ونقلت وكالة (سبوتنك) الروسية عن ليبيديف قوله "إن المواقع المستهدفة يتم استخدامها عسكريا من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. بالإضافة إلى وجود مرافق لتخزين الأسلحة داخل المصنع المستهدف".

ولفت ليبيديف إلى أن الضربات الجوية الروسية شملت أيضا منطقة ميرجورود الواقعة في مقاطعة بولتافا بأوكرانيا، حيث يتمركز مقر فرقة الطيران 831 الأوكراني.

كيم جونغ يهنيء بوتين بيوم روسيا ويؤكد مواصلة تعزيز العلاقات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيوم روسيا، معبرا عن أمله بمواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء في برقية تهنئة أرسلها كيم جونغ أون للرئيس بوتين بمناسبة العيد: "أبعث بالتهاني الحارة والتحيات الودية باسم حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى الرئيس وبشخصه إلى حكومة روسيا وشعبها الصديقين بمناسبة يوم روسيا".

وأشار إلى أنه في ظل "القيادة النشطة والمخلصة" لبوتين، يتغلب الشعب الروسي بنجاح على مختلف التحديات مثل العقوبات والضغط من القوى المعادية ويقوم بحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.

وأكد كيم دعم شعب كوريا الشمالية لشعب روسيا وجيشها الذي يناضل من أجل "العدالة والحقيقة"، معبرا عن أمله باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية.