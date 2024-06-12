مدرب جنوب أفريقيا يصدم الأهلي بشأن بيرسي تاو

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا الأول لكرة القدم، سبب عدم مشاركة بيرسي تاو لاعب الأهلي المصري، في مباراة منتخب الأولاد أمام زيمبابوي بالأمس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخاض منتخب جنوب أفريقيا مباراتين في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 أمام نيجيريا وزيمبابوي حيث تعادل في الأولى وفاز في الثانية.

ولم يشارك بيرسي تاو في المباراة الثانية لمنتخب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي، بعد تعرضه لحمله من الانتقادات الواسعة بسبب سوء أداءه وإهداره بعض الفرص السهلة أمام مرمى نيجيريا.

تصريحات مدرب جنوب أفريقيا بشأن إصابة بيرسي تاو

وتحدث بروس عن سبب عدم مشاركة تاو أمام زيمبابوي في مؤتمره الصحفي، وقال: "بيرسي مصاب، لقد أصيب بعد مباراة نيجيريا، لكننا اعتقدنا أنه سيكون متاحًا لمباراة زيمبابوي بشكل طبيعي، لكن العلاج الذي تلقاه في الأيام الثلاثة الماضية لم يفيد ولم يساعده".

وتابع بروس: "لذلك ذهبنا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية شاملة، وتبين وجود إصابة عضلية، لذلك لم يتمكن من اللعب ولكنه أراد أن يكون على مقاعد البدلاء".

واختتم مدرب منتخب جنوب أفريقيا: "كان يريد التواجد مع زملائه في الملعب رغم إصابته، أراد دعم اللاعبين وهو أكثر الأشخاص سعادة بالفوز على زيمبابوي".

وتحتل جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط ولكن فارق الأهداف لصالح رواندا في المركز الأول وتتساوى بنين معهما في نفس الرصيد من النقاط بالمركز الثالث.

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