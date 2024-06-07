قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2024

كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا عن قائمة الماتادور الإسبانية المشاركة في بطولة “ يورو 2024 ”، التي تقام فعالياتها في دولة ألمانيا.



قائمة منتخب إسبانيا ضمت الشابين لامين جمال وفيرمين لوبيز لاعبا، فيما تم استبعاد المدافع باو كوبارسي الذي سيشارك في أولمبياد باريس.

قائمة منتخب إسبانيا في اليورو

وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي توزع على المنتخبات المشاركة في اليورو من البداية للنهاية، 331 مليون يورو (ما يعادل 282.87 مليون جنيه استرليني).

وتبدأ القيمة المالية للجائزة 9.25 مليون يورو (7,93 مليون إسترليني) وهو المبلغ الذي سيحصل عليه كل منتخب مشارك في البطولة.