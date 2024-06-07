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الجمعة 07 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة منتخب إسبانيا في يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف لويس دي لافوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا عن قائمة الماتادور الإسبانية المشاركة في بطولة “ يورو 2024 ”، التي تقام فعالياتها في دولة ألمانيا.


قائمة منتخب إسبانيا ضمت الشابين لامين جمال وفيرمين لوبيز لاعبا، فيما تم استبعاد المدافع باو كوبارسي الذي سيشارك في أولمبياد باريس.

قائمة منتخب إسبانيا في اليورو

وتبلغ قيمة الجوائز المالية التي توزع على المنتخبات المشاركة في اليورو من البداية للنهاية، 331 مليون يورو (ما يعادل 282.87 مليون جنيه استرليني).

وتبدأ القيمة المالية للجائزة 9.25 مليون يورو (7,93 مليون إسترليني) وهو المبلغ الذي سيحصل عليه كل منتخب مشارك في البطولة.

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