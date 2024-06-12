الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد وحدات سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أشرف فتحي، والمهندس كمال بهجات، مساعدو نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل،، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.


وفي مستهل الزيارة، تم مشاهدة عرض تقديمي عن المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعات الطرق والمرافق والإسكان داخل المدينة، وكذلك عرض تقديمي عن آخر الأوضاع بملف التقنين للمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة.

ثم انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، للقيام بجولة تفقدية شملت المرور على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ16، والذي يضم 433 عمارة بها 10392 وحدة سكنية، حيث تابعوا مستوى التشطيبات الخارجية والداخلية، وشاهدوا نموذجاً من تشطيب الوحدات بوحدة سكنية بمساحة 90م2.

  ووجه نائب رئيس الهيئة، الشركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف العمل لإنهاء الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، والتأكيد على جوده تنفيذ الأعمال في كل مراحل التنفيذ.

وفي إطار استكمال متابعة مشروعات الطرق والمرافق داخل المدينة، تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طريق R3 بطول 5.8 كم، والذى يربط منطقة الأمل بالطريق الدائري الأوسطي، وطريق R4 بطول 11.2 كم، والذي يربط بين الطريق الدائري والأوسطي وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وشدد المهندس أمين غنيم، على أهمية الالتزام بالجودة في تنفيذ جميع بنود الأعمال والاهتمام بالاختبارات التي تتم على أعمال الطرق في المدينة.

كما تفقد مسئولو الإسكان المجاورات (209م – 276م – 350م – 400م – 450م – 500م ) بمنطقة الأمل سابقاً، للوقوف على آخر أعمال المرافق وأعمال الرصف تمهيداً لتسليم قطع الأراضي قريباً للعملاء الذين تم توفيق أوضاعهم.

واختتم المهندس أمين غنيم، زيارته التفقدية لمدينة العبور الجديدة، بمشروع تنفيذ عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 315 مم لنقل المياه إلى الشريط الخدمي والمساحات المضافة بمساحة 360 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، كما تم التنبيه على الشركة المنفذة بمراعاة المواصفات الفنية في أعمال التنفيذ وسرعة استكمال باقي أعمال الغرف وشبكات المياه بالشريط الخدمي.

مواد متعلقة

وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس غينيا الاستوائية جهود الدولة فى إنشاء العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية تستقبل وفدًا من شباب الدبلوماسيين بجامعة «سنجور» الدولية في جولة تفقدية

وزير الإسكان يشرح لنائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية جهود الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية

وزير الإسكان يتابع استعدادات مدينة العلمين الجديدة لإقامة مناطق ترفيهية

وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام بمشروع "valley towers"

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يترأس اجتماع وحدة متابعة موقف تقنين الأراضي

رسميًا.. الإسكان تطرح مشروع Valley Tours بحدائق أكتوبر

أوراسكوم ومجموعة طلعت مصطفى أهم مطورين في الشرق الأوسط لعام 2024
الجريدة الورقية