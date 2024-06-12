العاصمة الإدارية تستقبل وفدًا من شباب الدبلوماسيين بجامعة «سنجور» الدولية في جولة تفقدية

استقبلت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مجموعة من شباب الدبلوماسيين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للفرانكفونية من طلاب جامعة سنجور، الجامعة الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية، تكون الوفد الزائر من عدد (100) دارس وذلك للتعرف على معالم العاصمة الإدارية، وما تم تنفيذه من مشروعات.

تأتي هذه الزيارة، في إطار البرنامج التدريبي للجامعة هذا ويتولى هؤلاء الدارسون مهام قيادية داخل وزارات دولهم، تهدف الزيارة إلى توضيح التوجه المصري نحو الجمهورية الجديدة، وإبراز التقدم المصري في البنية التحتية، واستعراض قدرات الشركات المصرية في إدارة وتنفيذ المشاريع العملاقة ذات أهمية سياسية وتنموية كشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

وفي مستهل الزيارة، زار طلاب جامعة "سنجور" الدولية الناطقة بالفرنسية للتنمية الإفريقية، عدد من المعالم الحضرية والمشاريع الضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الحي الحكومي، وساحة الشعب، ومدينة الفنون والثقافة، ومنطقة ساري العلم، بالإضافة إلى مسجد مصر والكاتدرائية، كما أتيحت للطلاب فرصة فريدة لاستكشاف هذه المعالم عن كثب والتعرف على إمكانياتها.

وقد أعرب الطلاب عن إعجابهم بما تم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقدموا بالشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على تنظيم الزيارة، وعلى الجهد المبذول.