الإحصاء: 24.6 انخفاضا في عدد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2023، وكشفت النشرة عن انخفاض ملحوظ في عدد العاملين الأجانب في هذين القطاعين مقارنة بالعام الماضي.

انخفاض بنسبة 24.6%

بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 978 أجنبيًا عام 2023، مقابل 1297 أجنبيًا عام 2022، بانخفاض قدره 24.6%، وتضمن هذا العدد 888 ذكرًا (90.8%) و 90 أنثى (9.2%).

الدول الأوروبية تهيمن على القوى العاملة

لا تزال الدول الأوروبية هي المصدر الرئيسي للعاملين الأجانب في القطاعين، حيث مثلت 474 أجنبيًا (48.5%) من إجمالي القوى العاملة الأجنبية، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ 216 أجنبيًا (22.1%)، بينما جاءت الدول الإقيانوسية (أستراليا ونيوزيلندا) في المرتبة الأخيرة بـ 19 أجنبيًا فقط (1.9%).

الأخصائيون هم الفئة الأكثر تمثيلًا

من حيث المهن، شكل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) الفئة الأكثر تمثيلًا بـ 521 أجنبيًا (53.3%)، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بـ 288 أجنبيًا (29.4%)، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الآلات وعمال تجميع مكونات الإنتاج بـ 111 أجنبيًا (11.3%).

تراجع في عدد المتعاقدين الجدد

أظهرت النشرة أيضًا انخفاضًا في عدد المتعاقدين الجدد مع الأجانب للعمل في القطاعين، ففي عام 2023، بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 أجنبيًا (28.9%)، بينما تم تجديد عقود 695 أجنبيًا (71.1%).