الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الإحصاء: 24.6 انخفاضا في عدد العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام لعام 2023، وكشفت النشرة عن انخفاض ملحوظ في عدد العاملين الأجانب في هذين القطاعين مقارنة بالعام الماضي.

انخفاض بنسبة 24.6%

بلغ إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 978 أجنبيًا عام 2023، مقابل 1297 أجنبيًا عام 2022، بانخفاض قدره 24.6%، وتضمن هذا العدد 888 ذكرًا (90.8%) و 90 أنثى (9.2%).

الدول الأوروبية تهيمن على القوى العاملة

لا تزال الدول الأوروبية هي المصدر الرئيسي للعاملين الأجانب في القطاعين، حيث مثلت 474 أجنبيًا (48.5%) من إجمالي القوى العاملة الأجنبية، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ 216 أجنبيًا (22.1%)، بينما جاءت الدول الإقيانوسية (أستراليا ونيوزيلندا) في المرتبة الأخيرة بـ 19 أجنبيًا فقط (1.9%).

الأخصائيون هم الفئة الأكثر تمثيلًا

من حيث المهن، شكل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) الفئة الأكثر تمثيلًا بـ 521 أجنبيًا (53.3%)، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بـ 288 أجنبيًا (29.4%)، ثم عمال تشغيل المصانع ومشغلوا الآلات وعمال تجميع مكونات الإنتاج بـ 111 أجنبيًا (11.3%).

تراجع في عدد المتعاقدين الجدد

أظهرت النشرة أيضًا انخفاضًا في عدد المتعاقدين الجدد مع الأجانب للعمل في القطاعين، ففي عام 2023، بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 أجنبيًا (28.9%)، بينما تم تجديد عقود 695 أجنبيًا (71.1%).

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