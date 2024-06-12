اقتصادي: انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد يؤكد قدرات مصر بالانطلاق والتطور

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن انعقاد الملتقى الأولى لبنك التنمية الجديد في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بنك التنمية الجديد يعتبر الذراع الأساسي لتكتل مجموعة “بريكس” الذي انضمت له مصر وعدد من الدول خلال الفترة الماضية.

تكتل البريكس

وشدد “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن تكتل البريكس ليس منظمة دولية، ولكنه تكتل يقوم على أسس جديدة للتعاون إلى جوار الأسس التقليدية التي يتبعها بنظام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منوهًا بأن بنك التنمية الجديد يعتبر الذراع الأساسي لتكتل "بريكس".

وأوضح أنه يعد من إحدى المؤسسات المهمة جداً وبعد انضمام مصر له انعقد الملتقى الأول للبنك بما يمثل أهميتها الكبيرة وأنها قادمة بقوة، مشددًا على أن انعقاد الملتقى الأولى لبنك التنمية الجديد في مصر يؤكد أن مصر لديها مقومات الانطلاق والتطور، مشيرًا إلى أن ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر يهدف إلى التعريف بعمليات البنك وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر يهدف لمناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء البريكس المؤسسين والجدد، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة.