اصطدام بجمل.. إصابة 34 راكبًا فى انقلاب اتوبيس بمدينة رأس سدر

شهد طريق شرم الشيخ الدولي النفق انقلاب اتوبيس للركاب تابع لشركة شرق الدلتا نتيجة تصادم مع جمل عابر الطريق بشكل مفاجئ مما أدى إلى إصابة 34 من الركاب .



وقال اللواء نادر احمد علام رئيس مدينة راس سدر ان اتوبيس شرق الدلتا انقلب على بعد 14 كيلو من كمين راس سدر فى اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدى .

واشار علام ان الاصابات متوسطة ما بين كسور وسحاجات وبعض الاصابات الخفيفة ويتم تحويل المصابين جميعا الى مستشفى راس سدر العام للعلاج



34 مصابا فى الحادث..

المصابين هم: احمد مرزوق سعد ومحمد جمعه محمد يوسف وطاهر عبد الله عبد الرحمن ومحمود محمد محمد السيد ومحمود السيد مراد وعلاء طاهر علي بلال وكريم عدلي خضر محمد وحماده جمال توفيق خضر وعبد الله عبد العال عيد واحمد عبد المقصود رجب ويوسف اشرف عبد الله وانجيليا ايميل راوي شديد وسونيا بخيت مارقيوس ومحمود بخير حافظ وغاده امين السيد ورجب سالم نجيب وعاصم محمد السيد ومحمد عبد الناصر محمد وعبد الحق محمد اسماعيل اسراء علي حجاج الجسار وعلاء علي حجاج الجزار وعمر ابراهيم ابراهيم رمضان وعبد الله علاء فتحي وهبه سامي احمد محمد وليلى احمد عبد المقصود رجب واحمد حافظ حامد ومصطفى احمد محمد وعيد عبد القادر محمد وعلا فضل محمد ويسري سعيد محمود و اوجستا ايميل راوي شديد وشادي عبد السلام عبد العزيز.

وكشف رئيس مدينه راس سدر ان 13من المصابين خرجوا بعد تقديم الاسعافات اللازمه لهم بناء على رغبتهم وتحويل 2 من المصابين واحد الى مستشفى حلميه الزيتون العسكرى واخر الى مستشفى السويس العام.

واوضح رئيس مدينة راس سدر ان التصادم الاتوبيس جاء نتيجه تصادمه باحد الجمال العابرة للطريق فجاه مما ادى الى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانقلاب الاتوبيس مشيرا إلي إنه لا توجد اي حالات وفاة في الحادث.