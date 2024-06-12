صور .. تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتطوير الطرق بمدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة

واصلت أجهزة تنمية مدن الشروق وبني سويف وأخميم والمنيا الجديدة، تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير للطرق ضمن جهود تطوير البنية التحتية وترفيق الأراضي بالمدن الجديدة.

صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلي آن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بتفقد هذه الأعمال من المواقع، بهدف حل أي مشكلة، ودفع العمل بهذه المشروعات المهمة، التي تسهم في تنمية المدن الجديدة.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية، يرافقه مسئولو الجهاز، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق الجارية بمحور نجيب الريحانى بالحى الثالث، والذى يربط الحركة المرورية بين المحور الأوسط وأحياء غرب مدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن خطة العمل استهدفت إعادة الشىء لأصله لطبقة الأسفلت، وكذا إعادة رصف القطاعات التالفة والمتهالكة مع رفع كفاءة الأرصفة والجُزر ورفع المخلفات بالطريق، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل بهدف التيسير على السكان ورواد الطريق وتحقيقاً لشروط السلامة المرورية بمدينة الشروق.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، بتفقد تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بالحي السكني الرابع بالمدينة، ضمن مشروع تنفيذ أعمال تأهيل واستكمال شبكات المرافق للحي السكني الرابع بالمدينة، لمتابعة الأعمال الجارية والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات القياسية الموضوعة، وكذا الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

وشدد المهندس أحمد عبد الجابر، على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لسكان المدينة.

وقام المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بالمدينة، شملت مشروع تنفيذ عدة أعمال للحارة الخارجية لبعض الطرق بالمدينة، وذلك للتأكد من جودة الأعمال المنفذة، والوقوف على الموقف التنفيذي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تكلفة المشروع تقدر بحوالي ٣٢ مليون جنيه ونسبة الإنجاز العيني تتجاوز ٦٠٪، كما شدد على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

ووجه المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، بمتابعة تنفيذ أعمال طرق المرحلة الثانية، وشبكة ري فرعية بالحي السياحي والمتميز لقطع أراضي المنطقة الأولى وبيت الوطن.