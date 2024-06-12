محافظ أسيوط يناقش الإستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط – خلال اجتماع موسع للقيادات التنفيذية بالمحافظة، الاستعدادات النهائية وجاهزية كل القطاعات ومديريات الخدمات لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإنعقاد مستمر لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء بالمحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة كافة الاستعدادات على مدار 24 ساعة ، والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكزوالأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق " كهرباء – مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي" وجهاز شئون البيئة والمواقف والعبارات النهرية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم خلال الاجتماع إستعراض خطط المديريات لاستقبال عيد الأضحى، حيث تم توجيه وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز ساحات الصلاة والمساجد التى تم تحديدها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك والبالغ عددها 153 ساحة صلاة وعدد 4202 مسجد على مستوى قرى ومراكز المحافظة وتجهيز الأئمة، كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الجهود لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية واللحوم بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد وتكثيف حملات ضبط الأسعار بالتعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد مع التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواصلة تنظيم معارض السلع المرتبطة بإحتياجات المواطنين بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، كما تم تكليف وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات موجهًا بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، فضلًا عن تكليف مسئولى مرفق الاسعاف بنشر سيارات الاسعاف على ساحات الصلاة وأماكن التجمعات خلال أيام العيد والجاهزية التامة لمواجهة أي طارىء قد يحدث.

وأضاف المحافظ، أن قطاع الطب البيطرى أعلن جاهزيته واستعداداته بجميع مجازر المحافظة البالغ عددها 33 مجزرًا منها 3 مجازر نصف آلية جديدة تعمل بكامل طاقتها و30 مجزرًا يدويًا تقدم خدماتها للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفتحها طوال أيام العيد لذبح الاضاحي بالمجان، مشددًا على تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والشوادر وسيارات بيع اللحوم ومنافذ البيع المختلفة وفحص جميع الثلاجات بنطاق المحافظة للكشف على اللحوم المعروضة والتأكد من سلامة التخزين والحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية المصرية وذلك قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى المبارك للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن سواء الحية أو المبردة أو المجمدة للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام غير الصالح منها بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة موجهًا بتشديد الرقابة على الأكمنة ونقاط التفتيش لمنع دخول او خروج أي لحوم مخالفة للائحة المجازر الحكومية وذلك بالاشتراك مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ أسيوط، على استمرار عمل حملات المتابعة الميدانية والرقابة على المواقف العامة بالتنسيق بين مسئولي المتابعة الميدانية ومسئولي إدارة مشروع المواقف والمرور وتكثيف الدوريات المرورية المتحركة والثابتة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بكافة الطرق والشوارع والميادين ومنع زيادة تعريفة الركوب من قبل سائقي سيارات الأجرة ومنع استغلال المواطنين خلال تنقلاتهم أيام الأعياد داخل المحافظة أو خارجها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موجهًا بالمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين وفتح الحدائق والمتنزهات والمناطق السياحية أمام المواطنين.

كما شدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على توعية المواطنين بعدم ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين العامة وعدم التخلص من مخلفاتها في شبكات الصرف الصحي حفاظًا على مرفق الصرف وعدم تعطله على أن يتم التخلص من كافة المخلفات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومفتشي الطب البيطرى بمراكز تجميع المخلفات المخصصة لذلك مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وادارة البيئة بالمحافظة والجهات المعنية حيال ذلك.

وفي نهاية الاجتماع، كلف اللواء عصام سعد، رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها، مع توعية المواطنين بعد نزول الأطفال أو الشباب في الترع أو المجارى المائية منعًا للغرق وحفاظًا على حياتهم وتركيب لافتات توعية لمنع نزول الشباب والأطفال للترع، كما كلف مدير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة بمراجعة كافة المعديات واللانشات والقطع النهرية والتأكد من سلامتها وجاهزيتها وتوفر وسائل ومعدات الانقاذ بها والمتابعة المستمرة لها وخاصة أيام العيد ومنع الزحام والتكدس عليها.

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى البيئة والمخلفات الصلبة، وجه خلالها بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الشوارع استعدادًا لإستقبال المعيدين والمصلين موضحًا إنه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي الارقام الخاصة بالخطوط الساخنة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارىء وهى (2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس اب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.