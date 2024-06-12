الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس بعيد الأضحى المبارك

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي السيد الرئيس على مواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها السيد رئيس الجمهورية في أنحاء الجمهورية، بهدف تحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينعم وطننا العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

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