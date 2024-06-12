ختام منافسات الدوري الرياضي لقطاع القنال للإتحاد العام لمراكز شباب مصر ببلبيس

اُختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لقطاع القنال، بمشاركة 4 محافظات «الشرقية، شمال سيناء، المنوفية، الإسماعيلية» بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

أقيمت فعاليات الاحتفال بختام الدوري الرياضي للإتحاد العام لمراكز شباب مصر، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، والدكتور ماجد العزازى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب، وأعضاء مجالس إدارات مراكز شباب محافظة الشرقية، ولفيف من القيادات الشعبية والشخصيات العامة ونواب المحافظة .

وشهد الحضور المبارايات التنافسية مابين الفرق المشاركة بالدوري الرياضي من مختلف المحافظات، كما تفقدوا معارض أندية الفتاة والمرأة.

أقيم الحفل الختامي ومراسم تسليم الجوائز على الفرق الفائزة بمختلف الألعاب، أندية الفتاة والمرأة، حيث بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، اعقبها كلمة للدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ثم أقيمت بعض الفقرات والعروض الفنية ثم كلمة نائب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، وتسليم الجوائز على الفرق الفائزة بالدوري، بالإضافة إلى أندية الفتاة والمرأة المشاركة بالدوري.

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ بالحضور من المحافظات المشاركة والضيوف، وأثنى سيادته على دور الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وما يقدمه من خدمات تهدف إلى رعاية والنشء والشباب، لافتا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار تنافسي يغرس في تلك الفئة روح الرياضة والأخلاق التي تهذب النفس وشغل أوقات الفراغ بأنشطة وبرامج تعود بالنفع على الصحة العامة، والذي يحقق الرسالة والهدف الخاص بمراكز الشباب.

كما أثنى نائب المحافظ على دور وزارة الشباب والرياضة على دعمها وما يوليه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من دعم وبصمة واضحة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب، والتي بدورها ساهمت في نجاح تنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات الكبرى، كما أضافت الشكل الحضاري الذي يليق بتقديم أعلى مستويات الخدمة لأعضاء مراكز الشباب وتحويلها الى مراكز خدمة مجتمعية تلقي بها الأسر المصرية كافة احتياجاتها.

رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة خلال كلمته بالحضور، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية تسعد دائما بالتعاون المثمر والدائم مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وأن اختيار مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس لتنظيم ختام الدوري الرياضي لقطاع القنال جاء مترجماً لمجهودات وزارة الشباب والرياضة في إضافة طفرة بالبنية التحتية الخاصة بالمركز، والذي أصبح أكثر جاهزية لاستقبال كافة الفعاليات والبرامج والأنشطة، فضلا عن تحويل مراكز الشباب لمراكز شباب خدمة مجتمعية، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات لها من الأثر الايجابي في غرس القيم الرياضية، والتحلي بالأخلاق الرياضية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المعارف وتبادل الثقافات مابين المشاركين.

ومن جانبه، ثمن الدكتور ماجد العزازي، جهود الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وما يقوم به من مجهودات داخل المحافظة، وعمله الملحوظ داخل الشارع الشرقاوي، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقدم كافة أوجه الرعاية والدعم لهذه الفعالية، والتي بدورها توجه الشباب نحو المنافسات الرياضية، وما تقدمه من فائدة للشباب من استثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية.

وذكر أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من الشباب والنشء المشاركين في مختلف الألعاب والرياضيات، وأثنى أيضا على الجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعاليات، والتي تهدف إلى تشجيع الشباب من خلال إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة.

وتضمنت الفعاليات، إجراء التصفيات النهائية في ألعاب «خماسى كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة»، بالإضافة إلى معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، وتقديم مجموعة من العروض والاحتفالات الرياضية والتي بدأت فعالياتها بمركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

وحصل على المركز الأول وكأس القطاع في خماسي كرة القدم مركز شباب السعديين بمحافظة الشرقية، كما حصل على المركز الثاني مركز شباب الإسماعيلية، وفي كرة اليد حصل مركز شباب تل حوين بمحافظة الشرقية على المركز الأو،ل بينما حصل مركز شباب 6 أكتوبر بمحافظة شمال سيناء على المركز الثاني، وفي كرة السلة حصل على المركز الأول مركز شباب الزقازيق بحري بمحافظة الشرقية، بينما حصل مركز شباب مدينة الشيخ زايد بالاسماعيليه على المركز الثاني، وفي كرة الطائرة " بنات" حصل على المركز الأول مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية، بينما حصل على المركز الثاني مركز شباب بالشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، وفي تنس الطاولة مركز شباب الماي محافظة المنوفية بالمركز الأول، ومركز شباب 6 أكتوبر بشمال سيناء على المركز الثاني، وفي معارض منتجات الفتاة والمرأة حصلت محافظة الشرقية مركز التنمية الشبايية ببلبيس على المركز الأول على مستوى القطاعات.