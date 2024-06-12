سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. واصل سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية قبل أيام من وقفة عرفات، استقراره، مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعره في بنكي الأهلي ومصر عند 12.69 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية والقيمة السعرية لمختلف السلع بالاسواق العالميه والمحلية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية للسلع، لاسيما الريال السعودي والذي حقق اليوم ثباتاً في البنوك على آخر معدلات سعرية خلال العشرة الأولى من ذي الحجه، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 12 يونيو سعر الريال السعودي بيع شراء سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.70 جنيه 12.66 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.69 جنيه 12.67 جنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.59 جنيه 12.56 جنيه سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.70 جنيه 12.62 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.70 جنيه 12.67 جنيه سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.70 جنيه 12.61 جنيه سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.69 جنيه 12.60 جنيه

سعر الريال في بنوك مصر اليوم الأربعاء 12 يوينو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 12.69 جنيه للبيع.

- 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 12.59 جنيه للبيع.

- 12.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.61 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- 12.69 جنيه للبيع.

- 12.60 جنيه للشراء.