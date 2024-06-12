الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء.. واصل سعر الريال السعودي خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية والشركات المصرفية قبل أيام من وقفة عرفات، استقراره، مقابل الجنيه المصري، حيث استقر سعره في بنكي الأهلي ومصر عند 12.69 جنيه للبيع، 12.67 جنيه للشراء.

 

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الريال السعودي والعملات الأجنبية والقيمة السعرية لمختلف السلع بالاسواق العالميه والمحلية للوقوف على آخر المستجدات التي تطرا على الساحة السعرية للسلع، لاسيما الريال السعودي والذي حقق اليوم ثباتاً في البنوك على آخر معدلات سعرية خلال العشرة الأولى من ذي الحجه، وجاء سعره على النحو الآتي:

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رئيس جامعة أسيوط يفتتح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال

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محافظ الغربية يتفقد عدد من الشوارع الرئيسية ببسيون

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 

 

سعر الريال السعودي في مصر

 اليوم الأربعاء 12 يونيو

سعر الريال السعوديبيعشراء
سعر الريال السعودي في البنك المركزي12.70 جنيه12.66 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر12.69 جنيه12.67 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي12.59 جنيه12.56 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.70 جنيه12.62 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.70 جنيه12.67 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي12.70 جنيه12.61 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك البركة12.69 جنيه12.60 جنيه

سعر الريال في بنوك مصر اليوم الأربعاء 12 يوينو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.66 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 12.69 جنيه للبيع.

- 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 12.59 جنيه للبيع.

- 12.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.62 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- 12.70 جنيه للبيع.

- 12.61 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- 12.69 جنيه للبيع.

- 12.60 جنيه للشراء.

 

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