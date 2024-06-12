مهرجان فرق الأقاليم المسرحية.. الليلة "كيد البسوس" و"اللعبة" بقصر ثقافة روض الفرج والسامر

مهرجان فرق الأقاليم المسرحية .. يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء اليوم، العرض المسرحي "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، تأليف درويش الأسيوطي، وإخراج غريب مصطفى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

قصة "حرب البسوس"

يناقش العرض مشكلة انتشار الثأر بين القبائل، من خلال قصة "حرب البسوس" التي استمرت نحو 40 عاما بين قبيلتي "تغلب" و "بكر" أشهر القبائل القديمة بالجزيرة العربية، وذلك في قالب غنائي استعراضي.

"اللعبة"

وفي الثامنة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "اللعبة" لفرقة سوهاج، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم.

وتدور أحداثه حول مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويُحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.

قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالغربية ضمن "حياة كريمة"

من ناحية أخرى ، وضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أمس الثلاثاء، الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بقرية شبرا بلولة.

بدأت الفعاليات بتفقد معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور

وشهدت الأنشطة المنفذة بالمدرسة الابتدائية المشتركة مجموعة من الورش الفنية للأطفال، وورشة حكي حول قيمة الأمانة وأهميتها واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب فنية وأدبية.

أنشطة متنوعة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، في إطار مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، أقامت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "المشاركة الشعبية وتنمية المجتمع" أوضح خلالها المحامي أشرف مطاوع، مفهوم المشاركة المجتمعية ومردودها الإيجابي على المجتمع، مشيرا إلى أن تعدد وجهات النظر يسهم بشكل كبير، في عملية صنع القرار، وبالتالي تحقيق الديمقراطية.

كما أقيمت مجموعة من الورش الفنية تضمنت تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ومناسك الحج باستخدام الألوان الفلوماستر والخشبية، هذا بجانب ورش المشغولات اليدوية، وذلك بكل من قصر ثقافة الطفل بطنطا، مكتبة قرية الأطفال، بيت ثقافة الفريق الشاذلي، وبيت ثقافة كفر الزيات، في سياق الأجندة الفنية الحافلة التي تشهدها قصور الثقافة هذا الأسبوع.