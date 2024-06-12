أشهر الأوبرات الإيطالية علي المسرح الصغير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان " أمسية مبهجة من الأوبرات الإيطالية " لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني للفرقة الدكتورة داليا فاروق.

وبمصاحبة صوليست البيانو: مينا حنا ومن إخراج رانيا جمال وذلك في الثامنة والنصف مساء الجمعة ١٤ يونيو على المسرح الصغير .



يأتي برنامج الحفل بمقتطفات من الأغانى الفردية والثنائيات والمشاهد الكوميدية لأشهر الأوبرات الإيطالية منها " زواج فيجاور ودون چيوفاني لموتسارت ، حلاق إشبيلية لروسيني و دون باسكوال وأكسير الحب لدونيزيتي .



أداء نجوم الفرقة " السوبرانو رشا طلعت وسلمى الجبالى - الباريتون إلهامي امين وعزت غانم وخالد سمير -المتزوسوبرانو ليلي ابراهيم - التينور ابراهيم ناجي"

.. الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

افتتحت دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا