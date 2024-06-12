طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يواصلون أداء إمتحان مادة الأدب والنصوص بالإسكندرية

يواصل طلاب القسم العلمى للشهادة الثانوية الأزهرية امتحاناتهم لمادة الادب والنصوص التى بدأت منذ صباح اليوم الاربعاء.

وقام مسئولي اللجان بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول، كما حرص العشرات من أولياء الأمور على التواجد أمام اللجنة برفقة ذويهم من الطلاب، للاطمئنان عليهم قبل دخول اللجان، بالإضافة إلى افتراش العشرات منهم الأرصفة،

ومنع مسؤولي اللجان الطلاب من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية قد تستخدم في الغش، مثل الساعات والسماعات وأجهزة التابلت والبلوتوث والنظارات الذكية.

شهدت لجان امتحانات الثانوى الازهرى 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم الامتحان ، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحا.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

قامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية على جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

تفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة مستشفى أورام الأطفال ببرج العرب، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بها.

وخلال الجولة التفقدية، أكدت المشرف العام على الامتحانات ضرورة إزالة أي عقبات قد تؤثر على سير الامتحانات أو الحالة النفسية للطلاب والطالبات، مشددةً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال أدائهم الامتحان.

وقالت نوال حسنى، خلال المتابعة، إنه يوجد متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف الإدارات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، مضيفة أن الأسبوع الأول من الامتحانات قد انتهى دون أي شكوى.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، 2613 طالبا وطالبة، بواقع 1374 طالبًا و1239 طالبة، يؤدون الامتحانات أمام 10 لجان.