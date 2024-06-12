اتحاد  المصريين بالخارج يوقع بروتوكول مع بيوت الشباب لربط أبناءنا بالخارج بالوطن

وقع اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،بروتوكول تعاون مع بيوت الشباب المصرية ، لمدة ثلاث سنوات وذلك لتمكين أبنائنا بالخارج بالاستفادة من بيوت الشباب علي مستوي دول العالم ودعم السياحة المصرية .

وقام بتمثيل بيوت الشباب في بروتوكول التعاون المحاسب اشرف عثمان رئيس بيوت الشباب المصرية ، كما وقع علاء ثروت خليل ، امين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج ، علي البروتوكول كممثل عن الاتحاد ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور محمود حسين رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد شحاته وشريف النسيري واحمد بدوى .

ويهدف بروتوكول التعاون الي تشجيع السياحة الشبابية،وتشجيع البحوث والدراسات البيئية، لا سيما فى محيط الشباب المصرى خارج الوطن والعمل على تطوير إمكانياته وربطه بالوطن بما يعود بالنفع على النهوض بالحركة وشبابها والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة في

أعمال الخدمة العامة وتكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية

وغيرها .

كما يهدف بروتوكول التعاون الي تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الاتحاد بالتعاون مع الجمعية وتقديم الدعم الفني للدراسات والبحوث العلمية والبيئية أعضاء جمعية بيوت الشباب المصرية، والعمل على تنمية قدرات الأعضاء والعاملين بالجمعية فضلا فضلا عن حصول أعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج على عضوية الجمعية، ومن ثم يكون لهم الحق في إستخدام كافة

بيوت الشباب على مستوى العالم من خلال عضوية جمعية بيوت الشباب المصرية والاتحادين العربى والدولى

لجمعيات بيوت الشباب .

كما يساهم بروتوكول التعاون فى نشر فلسفة حركة بيوت الشباب ورسالتها وأهدافها وأخلاقياتها بين الشباب وفقا لآليات والأدوات

المتاحة لديها واتفقا الطرفان على

تنفيذ بعض الأنشطة والرحلات الثقافية والفنية والتدريبية بالاشتراك مع الطرف الثاني

وتطرق البروتوكول الي تنشيط حركة بيوت الشباب بين شباب المصريين بالخارج المستهدفين من قبل الطرف الثاني، مع توفير الإقامة لهم ببيوت الشباب عند ترحالهم أو تنفيذها الأنشطة الخاصة ب البروتوكول وفقا لآليات والقواعد المعمول بها في هذا

الشأن.

ونص الإطار التمهيدي لبروتوكول التعاون ، أن جمعية بيوت الشباب المصرية من أقدم الهيئات الشبابية المصرية ،والتي تأسست عام 1954 وشعارها اعرف بلدك وأكرم ضيفك كهيئة أهلية شبابية تربوية، وهي من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة.

كما نص علي أن بيوت الشباب هي الهيئة الوحيدة المعنية بحركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام قانون الهيئات الشبابية رقم ١٨ لسنة 2017، وتسعى إلى الارتقاء بالنشئ والشباب كافة على مستوى الجمهورية دون تمييز، وإلى توفير فرص النمو المتوازن وبرامج التأهيل الفكري والثقافي المتميز للأطفال والشباب فضلا عن حرصها علي ترسيخ مبادئ عدم التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين وتنمية رواد الحركة في شتى مجالات الثقافة والفن والإبداع ولما تمثله الحركة من قوى ناعمة لمحاربة العنف والإرهاب والتطرف الفكري ، مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون الكافة .

واوضح الإطار التمهيدي لبروتوكول التعاون أن اتحاد شباب المصريين بالخارج هيئة شبابية مشهرة وفقا لأحكام قانون الهيئات الشبابية ويسعى للعمل على الحد من الهجرة غير الشرعية،وتدريب الشباب، والتواصل مع شباب المصريين بالخارج ودمجهم مع أقرانهم بالداخل، ويسعى لمبادرات فعالة في شأن ربط الشباب بوطنهم، ويرغب في المساهمة في نشر حركة بيوت الشباب ودعمها وتقديم الدعم الفني لأعضاء الاتحاد والعاملين بالجمعية، والعمل على تدريب الشباب، وتنمية قدراتهم، إيمانا بمبادئ وأهداف الحركة .