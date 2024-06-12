فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام العلوم العربية بأزهر سوهاج

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام العلوم العربية بالمنطقة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، اعتبارًا من أمس الثلاثاء، الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، ولمدة خمسة عشر يوماً دون احتساب العطلة الرسمية.

وجاء في إعلان منطقة سوهاج الأزهرية أن شروط شغل الوظيفة كما يلي:

1. الحصول على مؤهل عال مناسب.

2. أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين على الأقل وقد أمضى خمس سنوات في وظيفة موجه أول .

3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.

4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

5. أن يكون على رأس العمل.

6. الحصول على تقرير تقويم أداء برتبة «فوق متوسط» على الأقل في العامين السابقين للترقية.

وأوضحت منطقة سوهاج الأزهرية أن الأوراق المطلوبة لشغل الوظيفة هي: (طلب مستوفٍ للبيانات – صورة من خطاب اجتياز الكادر – صورة من بطاقة الرقم القومي – بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها – صورة من مباشرة العمل – بيان حالة كمبيوتر + يدوي).

وأكد الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية على أنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان، وتقدم الطلبات إلى إدارة التنسيق بالمنطقة.