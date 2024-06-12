خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات، يرغب الكثير من الطلاب في معرفة التفاصيل الكاملة لتقديم تظلم على النتيجة، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقديم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية إلى المديريات التعليمية والإدارات المعنية.

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. وتبلغ قيمة رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بالمحافظات نحو 35 جنيهًا في كل مادة على حدة، ويتم استردادها في حالة حصول الطالب على درجات من المراجعة.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أولا: يتوجه الطالب أو ولي أمره إلى مقر المديرية التعليمية التابع لها

ثانيًا: يجب سحب طلب التظلم وملء البيانات المطلوبة.

ثالثًا: يحدد الطالب المادة أو المواد التي يرغب في التظلم عليها.

رابعًا: توجيه الطالب إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

خامسًا: سداد الرسوم المقررة وبحسب عدد المواد عبر فوري أو البريد المصري.

سابعًا: يجب استلام إيصال السداد وتسليمه مع الطلب للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية.

ثامنًا: يتوجه الطالب وولي أمره إلى مقر الإدارة في الموعد المحدد له ويتسلم ورق الإجابة.

تاسعًا: يراجع الطالب إجاباته ثم يدون الملاحظا، ويسلم ملاحظاته للمسؤول عن التظلمات.

عاشرًا: يترقب نتيجة التظلم بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات.