نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. منذ انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024، يبحث الطلالب وأولياء الأمور عن رابط نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في 2024 عقب انتهاء أعمال التصحيح وأيضا رصد الدرجات.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

في البداية الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية

النقر على أيقونة خدمات الأزهر الشريف

الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

يجب كتابة المنطقة التعليمية للطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

الضغط على أيقونة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

أخيرًا يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

وفي سياق آخر أعلنت الإدارة العامة للقرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، في وقت سابق انطلاق العمل في المشروع القرآني الصيفي لهذا العام ١٤٤٥ هـ - ‏‏٢٠٢٤م، طوال فترة الإجازة الصيفية، من أول يونيو إلى 10 سبتمبر المقبل، في المعاهد التي تم ‏تخصيصها للمشروع بكل منطقة. برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.