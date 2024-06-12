ورق التوت.. جلسة لمناقشة العنف بشاب ورياضة سوهاج

نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج جلسة "مسلسل ورق التوت" لمناقشة قضية العنف القائم على النوع الإجتماعي(GBV) وختان الإناث (FGM) الأمر الذي يهم كافة أفراد المجتمع بمركز شباب نيدة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز.

يأتي ذلك ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة إتجاه.

يهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال الذي ينتشر بالقرى وخاصة داخل الأسر الفقيرة وختان الإناث .

ويتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما/ الفيلم ومسلسل ورق التوت والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء "فريق شمندورة" وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة".

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي فى المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب.

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية أهميه مثل هذه البرامج لما لها من دور هام في تثقيف الفتيات والشباب في كافة مراحل عمرهم وقيامهم بنقل ما تعلموه من هذه البرامج لأسرهم وأهالي القرية والقرى المجاورة لتحذير الجميع من خطورة الزواج المبكر على الفرد والأسرة والمجتمع والأضرار الجانبية الناجمة عن ختان الإناث ورأي الدين فيها وكذلك عقوبتها الجنائية .