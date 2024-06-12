رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، عن إطلاق أكبر رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني تجاه شمال إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.

رشقات صاروخية

وكشف إعلام إسرائيلي، عن أن رشقات صاروخية لا تتوقف من جنوب لبنان تجاه الشمال وصفارات الإنذار دوت في أكثر من 32 مستوطنة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حزب الله أطلق نحو 80 صاروخًا على شمال إسرائيل، أمس الثلاثاء، فيما أعلن الحزب اللبناني عن مقتل قائد ميداني كبير إثر غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان.

وفي وقت لاحق، اليوم الأربعاء، دوت صافرات الإنذار في مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، خصوصًا في مدن طبريا وصفد والجليل.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن شمال إسرائيل تعرض لقصف كثيف من لبنان.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان على الجليل الغربي الليلة الماضية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا.

وأضاف أن باقي الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال أيضًا إن عدة صواريخ أخرى أطلقت على منطقة زرعيت في الجليل الأعلى، مشيرًا إلى أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وفي لبنان، قالت 3 مصادر أمنية لرويترز إن غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء أدت إلى مقتل قائد ميداني كبير بجماعة حزب الله و3 مقاتلين.

وأكدت جماعة حزب الله مقتل أحد قادتها، وقالت في بيان إنه طالب سامي عبدالله المعروف أيضًا باسم أبو طالب.

وقال مصدر أمني إن أبو طالب هو أبرز عضو في حزب الله يقتل في الأعمال القتالية الدائرة بين الجماعة وإسرائيل منذ 8 أشهر. وأوضح المصدر أنه كان قائد جماعة حزب الله بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي.