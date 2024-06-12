تخصيص 205 ساحة و8 آلاف مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بسوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، برئاسة محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، تخصيص 205 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بنطاق محافظة سوهاج، هذا العام، وتم تكليف الوحدات المحلية المختلفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة وتقديم الدعم الكامل لأعمال التجهيزات النهائية للساحات المخصصة لصلاة العيد.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم أنه بناء على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، أعدت المديرية 205 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك موزعة على مختلف الإدارات الفرعية للأوقاف بنطاق المحافظة بالإضافة إلى أكثر من 8 آلاف مسجد بمختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج سوف يؤدى فيها صلاة العيد مشيرا إلي أنه تم تخصيص خطيبين لكل ساحة أحدهما رئيسي والآخر احتياطى.

وشدد اللواء طارق الفقي على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، فى إطار خطة المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.