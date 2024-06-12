قبل العيد.. هل تجوز الأضحية عن الميت؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل عن الأضحية، بغية التقرب إلى الله، ومن بين الأسئلة التي يتم الترويج لها، هي حكم الأضحية عن المي ، وهل يجوز ذلك أم لا.

دار الإفتاء المصرية

وأجبات دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عن ذلك، إنه تجوز التضحية عن الميت ولا إثم في ذلك وفق مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية.

وصية الميت بالتضحية

وتابعت الإفتاء: أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه.

الأضحية عن الميت

وكشفت الإفتاء، أنها لا تجوز الأضحية عن الميت عند الشافعية بدون وصية أو وقف، مؤكدة أن الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، كما أكدت أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه من الجائز شرعا أن يضحي الابن عن والديه إذا كانا متوفيين.

الأضحية سنة مؤكدة

كما أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

شراء الأضحية بالدين

كما يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدين، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كل حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدّين.