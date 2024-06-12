بدء امتحانات طلاب الثانوية العامة مادة الاقتصاد والاحصاء بمدارس الاسكندرية

بدأ منذ قليل لجان طلاب الصف الثالث الثانوي بالإسكندرية لأداء امتحان المواد غير المضافة للمجموع، لمادة الاقتصاد والإحصاء، حيث يؤدي 54502 طالبا بالثانوية العامة في الإسكندرية، منهم 17455 طالبا للشعبة الأدبية، و24280 طالبا لشعبة العلوم، و(10565) طالبا لشعبة الرياضيات و(2202) طالب للدولي.

ويستمر امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء لمدة ساعة ونصف الساعة، وينتهي في تمام الساعة العاشرة والنصف، لليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2024 ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

كان ق توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة 2024، على لجان سير الامتحانات لبدء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول.،ومنع مسؤولي اللجان الطلاب من اصطحاب أي أجهزة إلكترونية قد تستخدم في الغش، مثل الساعات والسماعات وأجهزة التابلت والبلوتوث والنظارات الذكية.

كما شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم إلى امتحان مادة التربية الدينية، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، والسماح بدخول الطالب للجنة الامتحان من الساعة الثامنة و50 دقيقة، حتى يتمكن الطالب من كتابة بياناته على ورقة البابل شيت في 10 دقائق، على أن يتم توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب مع بدء الوقت المخصص للامتحان وهو التاسعة صباحا.

كما منع مسؤولي اللجان الطلاب من الدخول بأي أوراق أو ملازم تخص المادة الامتحانيةمن المقرر أن يتم مرور الملاحظين بالعصا الإلكترونية بين صفوف الطلاب داخل اللجان للكشف عن الأجهزة الإلكترونية والهاتف المحمول دون إعادة تفتيش الطلاب.

من جانب اخر قال الدكتور عربي أبوزيد إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 54 ألفا و502 طالب وطالبة، منهم 17 ألفا و455 طالبا للشعبة الأدبية، و24 ألفا و280 طالبا لشعبة العلوم، و10 آلاف و565 طالبا لشعبة الرياضيات، و2202 طالب للدولي.

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم 22 الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.