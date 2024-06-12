بنك قناة السويس يتيح شراء صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة الأوقاف

أتاح بنك قناة السويس بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، إمكانية شراء صك الأضحية عبر العديد من الطرق المختلفة لتحقيق أكبر استفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها على المستحقين فى جميع محافظات مصر

وقال البنك أن هذا يأتي استمرارا لجهود بنك قناة السويس في دعم الاسر الاولي بالرعاية وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك،

ويتيح البنك إمكانية شراء الصكوك بأسهل الإجراءات من خلال فروعه الـ 51 المنتشرة على مستوى الجمهورية عبر حساب وزارة الأوقاف رقم 22222، أو عن طريق ‏المحفظة الإلكترونية ‏SCB E-Wallet‏، أو عن طريق الـ Online Banking .

وأعلنت وزارة الأوقاف أن سعر صك الأضحية البلدي هذا العام سيكون بقيمة 8 آلاف و500 جنيه مصري، وسعر صك الأضحية المستورد بقيمة 6 آلاف جنيه مصري.