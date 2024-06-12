أسعار العملات العربية في البنك المركزي اليوم

سادت حالة من الاستقرار على أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء الموافق 12 يونيو، وذلك في البنك المركزي المصري بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، قبل بدء التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم 12-6-2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه 12.66 جنيه للشراء، و 12.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه 154.79 جنيه للشراء، 155.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 12.92 جنيه للشراء، 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين أمام الجنيه 125.95 جنيه للشراء، 126.34 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني أمام الجنيه 123.33 جنيه للشراء، 123.70 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه 13.01 جنيه للشراء، 13.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه 66.88 جنيه للشراء، 67.2 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.