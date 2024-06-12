الأربعاء 12 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يخطط لخطف فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

فينيسيوس جونيور لاعب
فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

وضعت إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعينها على النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد بهدف التعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

txt

عرض ضخم من باريس سان جيرمان لضم نجم السيتي

txt

نيمار يرشح فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها اليوم أن نادي باريس سان جيرمان وضع عينه على النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد، لمراقبة مستقبله مع الفريق الملكي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية الشهيرة بأن فريق العاصمة يرغب في التعاقد مع المهاجم البرازيلي في المستقبل في حال قرر الرحيل عن ريال مدريد، ولكن يبدو أن الأمر سيكون صعبًا في ظل تمسك إدارة النادي الملكي بخدماته.

كما أن فينيسيوس جونيور يستهدف الاستمرار مع ريال مدريد للسنوات المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات وخاصة بعد التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي.

الجريدة الورقية