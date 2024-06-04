نيمار يرشح فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية

رشح نيمار دي سيلفا نجم الهلال السعودي، مواطنه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.



قال نيمار في تصريحات صحفية أن فينيسيوس يعتبر هو الأحق للفوز بالكرة الذهبية، مضيفا أن النجم البرازيلي يستحق التتويج بها هذا الموسم.



وتابع تصريحاته قائلا: أشجع فينيسيوس وهو فتى أحبه بشغف وأتمنى له النجاح دائمًا، إنه صديق عظيم قدمته لي كرة القدم، من المؤكد أنه سيفوز بالكرة الذهبية آجلًا أم عاجلًا.



وواصل اللاعب البرازيلي المنتقل لصفوف الهلال في الصيف الماضي: الموسم القادم اتركوا لي الأمر في الهلال، اريد تعويض جماهير الهلال عن مدة غيابي.



نيمار دي سيلفا

وأضاف أنه يرغب في تحقيق 5 بطولات في الموسم الكروي الجديد مع فريقه الهلال، مضيفا أنه لن يرحل عن الزعيم إطلاقا ولم يفكر بالأمر بعدما ربطت تقارير عودته لفريقه السابق سانتوس، مؤكدا رغبته بتقديم موسم عظيم مع الفريق السعودي.



نيمار يحتفل بتتويج الهلال بدوري روشن السعودي



احتفل النجم البرازيلي نيمار بتتويج الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن "، وذلك خلال المراسم التي يقيمها النادي الآن في ملعب المملكة آرينا.

وقام نيمار برفع الكأس وسط لاعبي الهلال وأطلقت الجماهير صيحات الاحتفال بأول دوري يتوج به النجم البرازيلي بقميص الهلال.

وقامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

جاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.