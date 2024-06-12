موجة حارة.. درجات الحرارة تصل ببعض المناطق لـ 42

تستمر الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، والتي تكون ذروتها بداية من غد الخميس الموافق 13 يونيو وتستمر حتى السبت الموافق 15 يونيو والذي يكون يوم عرفة المبارك.

درجات الحرارة اليوم 12-6-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم:



درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و 39

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و 34

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و 38

درجة الحرارة في الزقازيق .. 25 و 39

درجة الحرارة في طنطا .. 24 و 38

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 33

درجة الحرارة في بورسعيد .. 25 و 32

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 40

درجة الحرارة في السويس .. 25 و 39

درجة الحرارة في العريش .. 21 و 33

درجة الحرارة في رفح .. 20 و 32

درجة الحرارة في رأس سدر .. 24 و 40

درجة الحرارة في نخل .. 18 و 38

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 17 و 32

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 27 و 37

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 29 و 41

درجة الحرارة في العلمين .. 21 و 31

درجة الحرارة في مطروح .. 22 و 31

درجة الحرارة في السلوم .. 21 و 35

درجة الحرارة في سيوة .. 22 و 39

درجة الحرارة في الغردقة .. 29 و 40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 29 و 39

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و 39

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 40

درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 40

درجة الحرارة في أسيوط .. 24 و 41

درجة الحرارة في سوهاج .. 25 و 41

درجة الحرارة في قنا .. 29 و 43

درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 42

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و 43

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 23 و 42

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 27 و 42

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و 39

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و 35

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و 38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و 34