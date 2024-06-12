تراجع بعض الدول عن خططها لحضور "مؤتمر السلام" بشأن أوكرانيا

في سويسرا

تراجعت بعض الدول عن خططها لحضور مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا، مما أدى إلى انخفاض عدد الدول المشاركة من 93 إلى 78، بحسب الخدمة الأوكرانية لراديو ليبرتي (المصنفة في روسيا كوكيل إعلامي أجنبي وتضمنت في سجلها المنظمات غير المرغوب فيها).

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، لم يذكر التقرير، الذي نُقل عن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي لم يتم تحديد هويتهم، أسماء الدول التي انسحبت من مؤتمر السلام، وقال أحد الدبلوماسيين إن عدد الانسحابات قد يرتفع.

ورفض سيرجي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تحديد عدد الدول المشاركة، في مؤتمر السلام وقال لتلفزيون "رادا" أمس الثلاثاء "لا نرغب في ذكر العدد النهائي".

أهداف مؤتمر السلام

يشار إلى أن سويسرا تخطط لعقد مؤتمر السلام حول أوكرانيا في الفترة من 15 إلى 16 يونيو في مدينة بورجنستوك، وقالت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق إن برن دعت أكثر من 160 وفدا إلى مؤتمر بورجنستوك، بما في ذلك وفود من مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول البريكس.

رد روسيا على عدم دعوتها لمؤتمر السلام في سويسرا

ووفقا للمسؤولين السويسريين، لم تتم دعوة روسيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تصر على المشاركة إذا كانت غير مرغوب فيها في المؤتمر، وبحسب وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، فإن هذا الحدث يشكل "طريقاً إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في اللعب بوضوح ونزاهة، حيث قالت موسكو مراراً إنها لم ترفض أبداً السعي إلى تسوية سلمية مع كييف.