الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك صباح اليوم

الدولار
الدولار

 أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء 12 يونيو 2024م.

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ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار الأمريكي اليوم:
سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع
وصل سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك الاهلي المصري نحو 47.51جنيه للشراء، و47.61 للبيع
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع
جاء سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك فيصل الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع
وصل سعر الدولار أمام الجنيه فى بنك البركة نحو 47.50 جنيه للشراء، و47.60 للبيع

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