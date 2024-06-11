بلينكن: سنقدم 404 ملايين دولار دعمًا لغزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة عن تقديم الولايات المتحدة مبلغ 404 ملايين دولار لدعم غزة، معربًا عن أمنيته بتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، وعرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»: أن حماس هي التي تعرقل تنفيذ الاتفاق، ودعا الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التأكد من قبول حماس للاتفاق.

وأكد أن الولايات المتحدة تعترف بأهمية اتخاذ إجراءات إنسانية فورية، وأنها مستعدة للمساعدة والاستمرار في ذلك، مشيرًا إلى أن ثلث المساعدات التي تصل إلى الأمم المتحدة تأتي من الولايات المتحدة، وأن هناك دولًا أخرى قادرة على تقديم المزيد.

وأكد أن الولايات المتحدة هي أكبر الداعمين للفلسطينيين على مدار عقود، وأعلن عن تخصيص 404 ملايين دولار كدعم جديد لغزة، إضافة إلى أكثر من 1.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي والتمكين في فلسطين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة التعاون لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى غزة، وضمان توزيعها بشكل عادل للشعب الفلسطيني والمواطنين، مشيرا إلى أنه يجب تذليل العقبات التي تعترض وصول المساعدات، سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع.

وأضاف أنه يجب أن يتم الانسحاب الكامل للاحتلال من القطاع، وضمان وصول المساعدات وسلامة العاملين الإنسانيين، كما أكد على ضرورة تحسين التنسيق والتواصل لتسهيل توفير الغذاء والدواء، وإعادة إعمار محطات المياه.

وأشار إلى أن إسرائيل يجب أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتجنب استهداف المستشفيات والمدارس والمنشآت الإنسانية، لافتا إلى أن الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا للتخفيف من معاناة الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة.