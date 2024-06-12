اقامة بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية بشرم الشيخ دعماً للسياحة الرياضية

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،" أوجينيو بريتوني" مالك فندق دومينا كورال باي بشرم الشيخ، يرافقه المستشار القانوني للمجموعة وليد زكريا، ومدير عام فندق دومينا كورال باي، سيد شحاتة، والمتحدث الرسمي للمجموعة دكتور محمد الحمامصي.

قام الوفد بتقديم التهنئة لمحافظ جنوب سيناء لمنحه وسام السياحة العربية من الدرجة الاولي وقام المحافظ بتوجيه الدعوة لمالك كورال باي لحضور الاحتفالية المقامة مساء السبت 22 من الشهر الجاري بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة بشرم الشيخ.

وطلب بريتوني رعاية محافظ جنوب سيناء لبطولة كرة القدم الشاطئية الدولية التي ستقام بفندق دومينا كورال باي تفتتح يوم الاحد 23 يونيو الجاري، ويشارك فيها فرق من عدة دول .

وأعرب المحافظ عن سعادته لإقامة تلك البطولات الدولية علي أرض شرم الشيخ دعما للسياحة الرياضية وفي اطار الترويج السياحي لشرم الشيخ، وقدم الشكر لمالك كورال باي لاستضافته وتنظيمه العديد من المناسبات والأحداث الدولية بمشاركة العديد من دول العالم.

من جانبه قدم بريتوني الشكر لمحافظ جنوب سيناء، لدعم كافة الاحداث والانشطة الخاصة بـدومينا كورال باي في اطار دعمه للسياحة و الترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية بجانب الجوائز التي حصدتها مدينة شرم الشيخ ومحافظ جنوب سيناء.

يشار الي ان المجلس التنفيذي لمنظمة العربية للسياحة قرر منح اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى تقديرا وعرفانا لدعمه برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات السياحية حتى تكللت في تحقيق الهدف المنشود.