السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: نتلقى تهديدات شبه يومية

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن السفارة الروسية في واشنطن تتلقى رسائل تهديد كل يوم تقريبًا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وقال في بيان بثته قناة السفارة على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام": "أستطيع أن أؤكد أننا نتلقى رسائل تهديد ضد السفارة الروسية بشكل يومي تقريبا، وليس فقط للقيادة ولكن أيضا للدبلوماسيين العاديين".

وتابع أنتونوف، إن السياسة المعادية للروس التي تنتهجها الولايات المتحدة تتغاضى عن الاتجاهات المتطرفة، مشيرًا إلى إن في بعض الولايات الأمريكية تجمعات للمغتربين الأوكرانيين والروس الذين يتعاطفون مع كييف، ويقوم شخص ما برعاية وتوجيه وضخ دعاية مسمومة في نفوس هؤلاء الشباب، ويتم إعدادهم لإرسالهم إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية، وربما إلى أعمال قطاع الطرق الأخرى.

وأضاف:"يتم إنفاق الكثير من الأموال على تلك الأمور، وتنظيم مثل هذه الأعمال، ومن الصعب أن تمر الخلايا المتطرفة دون أن يلاحظها أحد من قبل وكالات إنفاذ القانون، ومع ذلك، لم يتم القيام بأي شيء على الرغم من المخاطر الواضحة".

وكان السفير الروسي في واشنطن، أوضح عبر قناته على "التليجرم"، إن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة رفعت الحظر المفروض على توفير الأسلحة لفوج آزوف الأوكراني (المصنف كمنظمة إرهابية والمحظورة في روسيا) تثير استياءً تامًا.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة سمحت بإمدادات الأسلحة إلى آزوف، مما رفع الحظر الذي دام سنوات.

وقال السفير الروسي في واشنطن إن "المخاوف الأكثر خطورة لا تنشأ فقط فيما يتعلق باستراتيجية أمريكا في أوكرانيا، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالنهج الأمريكي في الحرب ضد الإرهاب".