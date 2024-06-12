محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات المدن لعيد الأضحي المبارك

عقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا لرؤساء المدن بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، تناول الاجتماع مناقشة استعدادات المدن لعيد الاضحي المبارك.

وقرر المحافظ وقف الإجازات لرؤساء المدن والقيادات التنفيذية خلال فترة عيد الاضحى وفتح غرف العمليات بالمدن طوال 24 ساعة وربطها مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام بطور سيناء، ومدينة شرم الشيخ.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف العمل في كافة المشروعات بجميع المدن للانتهاء منها قبل نهاية يونيو الجاري طبقا للبرنامج الزمني وفي نهاية العام المالي 2023/ 2024 .

وشدد المحافظ علي المتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحى لرصد أي حالات للتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية إليها.

كما شدد فوده علي التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة.

بالإضافة للتأكيد علي توافر اللحوم والسلع الأساسية بالمدن بأسعار مناسبة للمواطنين، ومتابعة توفيرها بكافة المنافذ.