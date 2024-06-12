محافظ جنوب سيناء يعتمد الخطة السنوية للسكان بالمحافظة

صدق اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، علي الخطة السنوية للسكان بالمحافظة، وذلك خلال عرض محمد علام مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء، اليوم، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان ان الخطة تم اعدادها هذا العام طبقا للاستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠.

وأوضح علام أثناء اللقاء الموقف العام للحالة السكانية للمحافظة وقام بعرض كافة مؤشرات المحافظة.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء، علي المجهودات المبذولة في قطاع السكان والتي جاءت بثمارها في الارتقاء بالخصائص السكانية وأيضا انخفاض مؤشر المواليد لعام ٢٠٢٣م.

وأضاف فوده علي الرغم من ان جنوب سيناء تتمتع بعدد غير كثيف من السكان إلا ان المحافظة ملتزمة تماما بكافة البرامج السكانية التي تقرها الدوله، كما تعمل علي الحفاظ علي المكتسبات التي يتمتع بها المواطن بجنوب سيناء من كافة الخدمات الحيوية والتي ينال منها المواطن نصيبا وافرا بسبب عدد السكان.