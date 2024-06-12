ملامح الحمل تزيد هاجرأحمد جمالًا في آخر ظهور|لن تصدق سعر إطلالتها (صور)

في العرض الخاص لفيلمها

تألقت الفنانة هاجر أحمد برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد خلال حضور العرض الخاص لفيلمها الأكشن التاريخي أهل الكهف بإطلالة ملونة أظهرت ملامح حملها لأول مرة بشكل رسمي .

وارتدت هاجر بلوزة مبهجة من قماش الحرير وبنطال من نفس الشكل وذلك من دار أزياء Dolce & Gabbana، ووصل سعر البلوزة 1820 يورو، أي ما يعادل 93 ألف جنيه، ووصل سعر البنطال إلى 1291 دولار، أي ما يعادل 61 ألف و500 جنيه مصري.

واختارت هاجر لخصلات شعرها تسريحة الضفيرة البسيطة أو ما تعرف بـ "ضفيرة السمكة" وهو ما أضفى لمسة مميزة على إطلالتها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل واكتفت بأحمر شفاة باللون الوردي مع بلاشر بنفس اللون .

قصة فيلم أهل الكهف

تدور قصة فيلم أهل الكهف تدور عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف

بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية تحمل الاسم للأديب الراحل توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

زواج هاجر أحمد

احتفلت هاجر أحمد بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد، يوم 8 يوليو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وسط حضور أقارب العروسين وأصدقائهما المقربين ، وبعدها بأيام أقاما حفل الزفاف حدث كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، بحضور المطرب أحمد جمال.